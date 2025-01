Lanazione.it - Beko, mobilitazione totale. E moltissima solidarietà

’Settimana di fuoco’ per lo stabilimentoEurope di Siena. Stasera i lavoratori saranno protagonisti nella diretta tv della trasmissione ’E’ sempre Carta Bianca’ condotta su Mediaset da Bianca Berlinguer, mentre giovedì si trasferiranno in massa a Roma (sono previsti almeno tre pullman), per manifestare sotto il ministero delle Imprese e del made in Italy durante la riunione del tavolo sulla crisi, che prevede a fine anno la chiusura del sito di viale Toselli e il licenziamento dei 299 dipendenti. Ma lanon finisce qui: nella serata di venerdì è stata organizzata infatti una cena solidale per raccogliere fondi a sostegno dei 299 lavoratori senesi oggi considerati in esubero. Si terrà al Circolo Arci di Sovicille con il patrocinio del Comune, della Pro loco e dell’Arci provinciale.