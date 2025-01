.com - Basket B nazionale / La prima e l’ultima in classifica per Jesi ed Fabriano

Sulle tavole del Palatriccoli scenderà il Roseto che fino ad oggi ha vinto 22 delle 23 partite giocate, a Cerreto la Ristopro ospiterà il fanalino di coda RietiVALLESINA, 28 gennaio 2025 – Turno infrasettimanale per la serie Bdi Pallacanestro conche giocheranno entrambe davanti al pubblico amico.Al Palatriccoli ci sarà la capolista Roseto, 22 vittorie in 23 gare, a CerretoinRieti sempre sconfitta nelle ultime sette gare.QUIvuol tornare a vincere e l’occasione di dover ospitare il fanalino di coda Rieti va sfruttata. Attenzione però che i laziali, all’andata, vinsero contgrodopo un tempo supplementare per 114-104. Palla a due domani mercoledì alle 21 al PalaChemiba. I biancoblù di coach Andrea Niccolai, sconfitti domenica a San Severo, cercano di confermare il trend positivo davanti ai tifosi biancoblù, come testimoniato dai recenti successi su Livorno e Ruvo di Puglia.