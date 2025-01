Tg24.sky.it - Bari, papà le disattiva internet: 13enne denuncia maltrattamenti

Dopo un litigio con il padre, lui lela connessione a. È così che una ragazzina di 13 anni, residente nel nord Barese, decide di chiamare il numero di emergenza per l'infanzia, il 114,ndo presuntida parte dei genitori. L'incidente risale a gennaio dello scorso anno. Da quel momento è scattata la procedura prevista in casi di sospetta violenza sui minori, con l'intervento delle forze dell'ordine, dei servizi sociali e del reparto di neuropsichiatria infantile della Asl di Barletta-Andria-Trani. L'inchiestaLa vicenda è ora oggetto di un'inchiesta della procura di Trani, che ha avviato un'indagine coordinata dal pm Lucio Vaira e che è arrivata all'attenzione del gip Marina Chiddo. Gli esperti chiamati a valutare la situazione hanno rilevato una forte dipendenza della ragazza dal cellulare, che utilizzava per circa dieci ore al giorno.