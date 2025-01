Lanazione.it - Attivo il bando “Indipendenza e autonomia InAut”

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Le Zone distretto/Società della Salute delle province di Arezzo, Grosseto e Siena hanno emesso un avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all'intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2022-2024 denominato “”. La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 13 febbraio 2025. I progettisono finanziati con fondi ministeriali e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'dei giovani”. Il” 2025, dedicato a persone con disabilità, ha l’obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni dioltre a favorire la crescita della persona e il miglioramento dell’autodeterminazione finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, nonché per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione.