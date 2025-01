Lapresse.it - Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme

e Álvarodi nuovo una coppia. Dopo la separazione, annunciata con un post su Instagram e definita “un periodo di riflessione”, i due hanno deciso di riconciliarsi. Le voci circolavano già da qualche giorno, ma oggi l’influencer e l’attaccante del Milan hanno ufficializzato la notizia pubblicando sui loro profili social una foto di un bacio che non lascia spazio a dubbi. View this post on Instagram A post shared by A?lvaro(@) Alla fine dell’estate, la coppia – che aveva iniziato a frequentarsi nel 2016, quandogiocava nella Juventus, e si era sposata nel giugno 2017 a Venezia dopo un romantico fidanzamento culminato con la proposta al teatro Rialto di Madrid – aveva annunciato la fine del loro matrimonio a causa di alcune incomprensioni.