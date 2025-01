Metropolitanmagazine.it - YuGiOh Oscurità Suprema è arrivata: la nuova espansione è una bomba!

(Supreme Darkness) è infine stata pubblicata ed è pronta per rivoluzionare il meta con un sacco di nuove carte interessanti. Alcune funzionano già bene con gli archetipi a nostra disposizione, altre stanno aspettando la release di prodotti in rapido avvicinamento anche qui da noi nel TCG, ma che sono già realtà consolidata nell’OCG in Giappone. La data di lancio è proprio oggi, il 27 gennaio 2025, e questa è la comunicazione che Konami ci ha inviato appositamente per condividerla con voi!, il comunicato stampa di KonamiDi seguito, ecco il testo integrale del comunicato stampa inviatoci da Konami, che condividiamo con voi integralmente!“KONAMI PRESENTA IL BOOSTER SETPER Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI:scatena un nuovo potere attraverso molteplici strategie!Konami Digital Entertainment B.