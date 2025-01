Screenworld.it - The Odyssey: Christopher Nolan è pronto a girare anche in Italia, ecco quale location nostrana ha scelto

Le imminenti riprese didiatterrerannonella nostra penisola, per la precisazione sull’isola di Favignana, appartenente all’arcipelago delle Egadi, in Sicilia. Conosciuta come “l’isola delle capre”, gli studiosi ritengono che tale terra sia considerata un luogo per le peregrinazioni di Ulisse, una zona dove Omero nella sua epopea immaginava il protagonista giungere per fare scorta di cibo.Come riportato da Variety, l’opera diverrà girata con la nuovissima tecnologia cinematografica Imax. Un progetto ambizioso nella, secondo alcune fonti riportate da Variety, vengono citatele isole Eolie come probabileutili ai fini della trama. Le riprese della parte siciliana, in programmazione tra circa due mesi, affiranno le già confermate località del Regno Unito e del Marocco.