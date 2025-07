Ciak! in Basilicata e Calabria si gira il nuovo film di Rocco Papaleo

Roma, 14 lug. (askanews) – Sono iniziate le riprese di “Il bene comune”, il nuovo film diretto e interpretato da Rocco Papaleo: una guida escursionistica, un gruppo di detenute e una gita premio al Parco Nazionale del Pollino dalle conseguenze inimmaginabili. Il regista e attore lucano torna dietro la macchina da presa per la sua quinta regia, dopo “Basilicata Coast to Coast”, “Una piccola impresa meridionale”, “Onda su Onda” e “Scordato”, e lo fa nuovamente nella sua terra con un cast composto da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano e Livia Ferri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il nuovo film di Rocco Papaleo si intitola “Il Bene Comune” (titolo provvisorio), prodotto da Picomedia, le riprese durano circa sei settimane e sono iniziate a luglio 2025 a Lauria, con alcune scene anche tra Calabria e Basilicata. Il legame tra Papaleo e Lauria Vai su Facebook

