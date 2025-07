Emily a Venezia | scopri la magia della città tra moda e avventure

La popolare serie televisiva americana Emily in Paris ha attraversato diverse location europee, consolidando il suo carattere itinerante e internazionale. Dopo aver ambientato alcune scene a Roma nella quarta stagione, la produzione si prepara ora a fare tappa anche a Venezia, aggiungendo un nuovo capitolo alle riprese di questa saga che continua ad attrarre l’attenzione del pubblico globale. le riprese della quinta stagione di Emily in Paris: focus su venezia. Secondo quanto riportato da fonti di settore, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che dal 5 al 15 agosto il set del serial si sposterĂ nella suggestiva cittĂ lagunare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Emily a Venezia: scopri la magia della cittĂ tra moda e avventure

Emily in Paris 5: le riprese a Venezia, le anticipazioni, quando esce su Netflix - Lily Collins, con il suo nuovo caschetto, sta per tornare a vestire i panni di Emily in Paris ma questa volta non lo farà solo a Parigi e a Roma ma sbarcherà in una nuova città italiana, Venezia.

Emily in Paris sbarca a Venezia, ad agosto le riprese in laguna; Cosa fare a Venezia e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 aprile 2024.

