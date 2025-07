C’è un vezzo dei tiggì, soprattutto estivi e soprattutto Rai, non so se ci avete fatto caso: in chiusura, quando in genere c’è la paginetta culturale e dello spettacolo (proposta in ordine inverso, in verità), da un po’ di tempo si celebrano i compleanni delle canzoni. In genere roba non proprio memorabile, che sembra messa lì per riempire, per contratto con i produttori, a completamento del palinsesto e a beneficio, sembrerebbe, dei telespettatori. Notoriamente raggruppati davanti allo schermo per tribù un po’ âge. , per carità, solo che una tantum una proposta vorrei farla anch’io. Si contano i sessant’anni di una canzone la cui freschezza, a sentirne gli accordi e a leggerne il testo, è rimasta intatta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Phisikk du role – I sessant’anni di “Dio è morto”, manifesto di una generazione