Su Sky e Now il medical drama con record di ascolti in Usa The Pitt

Roma, 14 lug. (askanews) - Fra ascolti record e critica entusiasta (e una seconda stagione già confermata), in America è un vero e proprio fenomeno di costume: in esclusiva su Sky e NOW dal 24 settembre, sarà presto disponibile anche in Italia The Pitt, nuovo medical drama con Noah Wyle, di cui è stato rilasciato oggi il trailer italiano. Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di "E.R. - Medici in prima linea" e "NCIS: Los Angeles", e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, The Pitt è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d'urgenza, raccontando in 15 episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Su Sky e Now il medical drama con record di ascolti in Usa "The Pitt"

