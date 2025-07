International Street Food a Trevignano Romano

Dal 18 al 20 luglio va in scena L'. Sul Lungolago Viale della Rena si terrĂ il tour nazionale fra le specialitĂ d'Italia e del mondo. Ci saranno i migliori Street Food internazionali, birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

food - street - international - trevignano

INTERNATIONAL STREET FOOD TREVIGNANO ROMANO Lungolago Viale Delle Rena ? 18-19-20 Luglio ? INGRESSO GRATUITO

