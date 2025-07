Juventus Next Gen | l’Avellino è allo scambio dei documenti con i bianconeri per il prestito del giovane portiere…anzi no! Altri due club di Serie B si iscrivono alla corsa per il classe 2004 La novità

di Matteo Barile Juventus Next Gen, Daffara non è così vicino all’Avellino come sembra: sul giovane portiere si inseriscono altri due club di Serie B. La trattativa per il trasferimento di Giovanni Daffara dalla Juventus Next Gen all’ Avellino non è ancora arrivata alla fase di scambio documenti, come invece era stato sottolineato nei giorni scorsi. Nonostante il club campano rimanga saldamente in pole position per il giovane portiere bianconero, la situazione si è evoluta: altri due club di Serie B hanno deciso di inserirsi nella corsa all’estremo difensore. Daffara verso l’Avellino, ma attenzione alla concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen: l’Avellino è allo scambio dei documenti con i bianconeri per il prestito del giovane portiere…anzi no! Altri due club di Serie B si iscrivono alla corsa per il classe 2004. La novitĂ

In questa notizia si parla di: next - avellino - juventus - giovane

Camminata Rosa, il sindaco di Avellino Laura Nargi riceve la maglia dell'undicesima edizione - Questa mattina, il sindaco di Avellino Laura Nargi ha partecipato all’iniziativa "Il bene fa bene", promossa da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace.

Scandone Avellino, dietrofront sull'orario del match contro Viola Reggio Calabria - La Scandone Avellino comunica che la gara contro la Viola Reggio Calabria, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale che era stata anticipata alle ore 16:30, ritorna, come da calendario, alle ore 18 di domenica 27 aprile, dal momento che la palla a due su.

Tamponamento sulla A16 tra Avellino e Baiano: un ferito, traffico rallentato - Tempo di lettura: < 1 minuto Tamponamento tra due auto questa mattina sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano, in direzione Napoli.

JNextGen – ? Vai su X

La Juventus è fuori dal Mondiale per Club: agli ottavi vince il Real Madrid per 1-0. Il futuro può ripartire dal primo tempo convincente e giocato alla pari di una delle squadre più forti d’Europa. Ora spetta al club velocizzare i lavori sul calciomercato. Vai su Facebook

Avellino-Juventus Next Gen, intervista a Massimo Brambilla; Avellino-Juventus Next Gen 2-1, Lescano: Partita difficile, ma vittoria meritata. Rischio di perdere 7 gol? Ecco cosa penso; Juventus Next Gen - Risultati e Classifica 2024/2025.

Juventus Next Gen, ufficiale un prestito - Lorenzo Villa vestirà la maglia del Padova nella stagione 2025/2026. ilbianconero.com scrive

Juventus, Next Gen e Under 20: quando inizia la stagione e tutti i dettagli - Mercoledì 24 luglio si apriranno i cancelli della Continassa per l’inizio. Come scrive ilbianconero.com