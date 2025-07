Tumore al rene sintomi e conseguenze | cosa sapere 

Il tumore al rene come quello che ha colpito il comico Roberto Ciufoli è una neoplasia che origina nei tessuti renali e rappresenta circa il 2-3% di tutte le neoplasie nell'uomo, con una maggiore incidenza nel sesso maschile. Spesso, nelle fasi iniziali, il tumore renale non presenta sintomi evidenti, rendendo la diagnosi precoce una sfida. Tuttavia, alcuni segnali possono indicare la presenza della malattia. Sintomi. Nelle fasi iniziali, il tumore al rene può essere asintomatico e scoperto incidentalmente durante esami per altre patologie. Quando i sintomi si manifestano, possono includere: Ematuria: presenza di sangue nelle urine, che può conferire loro un colore rossastro o marrone scuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

