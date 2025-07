Calciomercato Como Insigne colpo possibile? A gennaio era successo quel retroscena ma poi…

Calciomercato Como: Insigne sogna il ritorno in Italia, i lariani ci pensano. La situazione attuale Il calciomercato Como potrebbe regalare un colpo clamoroso: Lorenzo Insigne è pronto a rientrare in Italia, e il club lariano osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, l’ex capitano del Napoli avrebbe espresso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, Insigne colpo possibile? A gennaio era successo quel retroscena, ma poi…

In questa notizia si parla di: calciomercato - como - insigne - colpo

Calciomercato Como, quale sarà il futuro di Strefezza a fine stagione? Quella big volenterosa nell’acquistarlo - Calciomercato Como, quale sarà il futuro di Strefezza? Addio possibile con una big pronta a spendere addirittura 5 milioni di euro Uno dei giocatori che potrebbe abbandonare il calciomercato Como è sicuramente Strefezza: fantasista nella quale una big italiana ha chiesto informazioni molto importanti per acquistarlo nella sessione estiva di mercato considerando l’esperienza.

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Acquisto da urlo per Cesc Fabregas: il Como cala il colpaccio da 30 milioni di euro. La prima stagione del Como in Serie A è stata finora da incorniciare.

Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. Il club lombardo pronto a pagare la clausola e superare la concorrenza! - Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. I dettagli sull’operazione del club lombardo pronto a pagare la clausola Per il prossimo calciomercato il Como non molla la presa per Yeremay Hernandez.

Augello già annunciato, Palumbo sarà il prossimo. Elia è sempre il favorito per la corsia destra, in difesa Bani potrebbe essere il colpo da Serie A. In uscita Insigne corteggiato con insistenza dall'Avellino, mentre emergono nuove indiscrezioni su Claudio Gom Vai su Facebook

Insigne chiama, la Serie A risponde: l'addio al Toronto si avvicina, ecco le opzioni; Calciomercato Napoli, da escludere un ritorno di Insigne: la situazione; Como, clamoroso dalla Spagna: sogno Ansu Fati per l'attacco.

Insigne Lazio, non ci sono solo i biancocelesti sull’ex Napoli: un’altra squadra di Serie A ci pensa - Insigne Lazio, non solo i biancocelesti sull’ex capitano del Napoli, svincolatosi dal Toronto: anche un’altra squadra di Serie A ci pensa Il calciomercato potrebbe regalare un colpo clamoroso, e non s ... lazionews24.com scrive

Insigne-Parma, il grande colpo è possibile! L’attaccante ex Napoli disposto anche a questo compromesso - Parma: il sogno è concreto e l’attaccante ex Napoli potrebbe tagliarsi lo stipendio Il binomio Insigne- Lo riporta calcionews24.com