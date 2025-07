Santa Maria Capua Vetere infastidisce clienti del bar e prende a calci e pugni auto carabinieri | arrestato

Nella serata di sabato i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, sono intervenuti presso un bar del centro cittadino a seguito di una segnalazione, giunta alla Centrale Operativa, riguardo la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica intento ad arrecare disturbo agli avventori. In manette è finito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Santa Maria Capua Vetere, infastidisce clienti del bar e prende a calci e pugni auto carabinieri: arrestato

In questa notizia si parla di: santa - maria - capua - vetere

L'anfiteatro Campano rappresenta un gioiello dell'epoca romana situato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. É Secondo soltanto al maestoso Colosseo e pare sia stato da modello per la sua creazione, fatta presumibilmente a scopo di diverti

Santa Maria Capua Vetere, 26enne arrestato per resistenza e danneggiamento - Un 26enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver dato in escandescenze in un bar del centro. Da lamilano.it

Santa Maria CV, disturba clienti di un bar e danneggia auto dei carabinieri: arrestato - Serata movimentata nel centro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica ha creato scompiglio ... Da pupia.tv