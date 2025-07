Antonello Venditti | Porto sul palco Cinzia la ragazza autistica che ho ferito non volendo

“Adesso sto andando a Bari, con nel cuore Pompei. Dunque, una nuova città per cantare, da una fantastica Pompei a una fantastica Bari. E Bari è uno snodo importante di questa tournée, perché ci sarà Cinzia “: così Antonello Venditti annuncia a sorpresa che ospiterà la ragazza affetta da autismo che la scorsa estate insultò dal palco. Accadrà nel concerto che il cantautore terrà stasera alla Fiera del Levante di Bari. “Cinzia tutti pensano che sia quella della canzone, invece è una ragazza autistica che è stata ferita, ma non volendo naturalmente, da me – continua Venditti sui social – Io sono rimasto in contatto con la famiglia per tutto questo anno e questa volta la porto sul palco, ci sarà probabilmente anche un altro grande amico, uno sportivo importante” e “quindi Bari diventa un po’ il clou di questa prima parte della tournée”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

