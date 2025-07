Macron annuncia | Alzeremo le spese per la difesa

5600 militari delle forze armate francesi, 100 aerei ed elicotteri, 240 veicoli di terra. La Francia celebra la festa nazionale del 14 luglio - la presa della Bastiglia del 1789 - con la tradizionale parata militare sugli Champs-Elysees. Una lunga sfilata sull'avenue parigina fino all'arco di trionfo, il presidente francese Macron in piedi a bordo della camionetta di comando dopo aver passato in rassegna le truppe. Una festa che unisce tradizione, spettacolo e orgoglio nazionale, che arriva sulla scia delle parole di Macron: la Francia, e l’Europa tutta, non sono mai state così in pericolo dalla Seconda Guerra Mondiale, tra libertà minacciata e una pace da costruire alle porte del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Macron annuncia: "Alzeremo le spese per la difesa"

Ucraina, iniziata la tregua di tre giorni decisa da Putin | Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania - Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Trump: "Sciocco aver escluso la Russia dal G7"

Macron al tempio buddista in Indonesia annuncia partnership culturale - Roma, 29 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo indonesiano Prabowo Subianto, in visita al meraviglioso tempio di Borobudur, isola di Giava centrale, il più grande tempio buddista del mondo, hanno annunciato una nuova partnership culturale tra i due paesi: "Oggi, qui davanti a questo tempio, compiamo un passo importante lanciando una nuova partnership culturale tra Indonesia e Francia", ha annunciato Macron.

Israele annuncia piani per Stato ebraico in Cisgiordania, sfida a Macron - Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, in visita a un avamposto di coloni ebrei nel nord della Cisgiordania, ha annunciato l'intenzione di "costruire lo Stato ebraico israeliano" su quel territorio palestinese.

Il presidente francese Macron annuncia 6,5 miliardi di euro di spese militari aggiuntive nei prossimi due anni - Il presidente francese Emmanuel Macron ha illustrato i piani per aumentare la spesa per la difesa in Francia, avvertendo che l'Europa sta affrontando la "minaccia più grande" dalla fine della Seconda ... Lo riporta msn.com

Macron: «Europa mai così in pericolo dal 1945». Raddoppio del bilancio della difesa da oggi al 2027 - Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole “portare uno sforzo nuovo e storico” in materia di difesa ed ha annunciato che il bilancio di questo settore “raddoppierà da oggi al 2027”. Come scrive ilsole24ore.com