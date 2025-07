Aggressione a Domenico Lopresto | la solidarietà della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana Napoli al fianco di Domenico Lopresto dopo l’aggressione a Scampia: “Un atto vile contro chi difende il diritto alla casa e la dignitĂ dei piĂą fragili”. La Federazione Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana esprime la piena solidarietĂ umana e politica a Domenico Lopresto, segretario di Unione Inquilini Napoli, per l’aggressione subìta sabato 12 luglio a Napoli in Via del Gran Paradiso 89 nel quartiere di Scampia. Domenico Lopresto da sempre dedica la sua vita all’impegno per il diritto alla casa, costantemente dalla parte di chi vive in condizioni di marginalitĂ . L’aggressione subita in seguito all’occupazione della casa di residenza popolare in cui vive la sorella settantacinquenne di Domenico da parte di cinque uomini armati e tre donne, rappresenta un gravissimo e vile atto criminale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

