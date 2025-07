Istituzione Casa della Memoria | mozione approvata in ottava commissione

L’ottava commissione (Pari opportunitĂ , pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazion) presieduta da Maria Ranieri ha approvato nei giorni scorsi una mozione relativa all’istituzione di una Casa della Memoria a Reggio Calabria. I lavori sui temi della memoria storica e della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: memoria - istituzione - casa - mozione

Il gruppo consiliare presenta una mozione e lancia alcune idee per "trasformare questi luoghi in motori di identitĂ e crescita per la cittĂ ". Vai su Facebook

Bambini ai Centri estivi, a Taurianova prende il via il progetto Acquamica 9.0; Reggio, “Casa della memoria”: via libera dalla Commissione: sarà centro per la Costituzione e la Resistenza; Il 4 agosto a Cinquefrondi arriva il live di Tormento, si tratta dell’unica data in Calabria.

Museo Memoria Governo boccia mozione del Pd - Museo Memoria Governo boccia mozione del Pd "Sull’istituzione del Museo sulla strage ferroviaria di Viareggio – scrivono in una nota i deputati Pd, Emiliano Fossi e Marco ... lanazione.it scrive

Mozione sulla Memoria: "Tolto l’antifascismo" - Mozione sulla Memoria: "Tolto l’antifascismo" E’ accaduto in Consiglio a Licciana. Lo riporta lanazione.it