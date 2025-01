Lanazione.it - Teatro pieno per l’evento di "Panta Rei"

IlBolognini quasi completamente esaurito ha salutato ieri sera, sabato 25 gennaio, la proiezione di "Eroi a pagamento", il medio metraggio realizzato dal Centro "Rei" della Ferruccia di Quarrata, che ha avuto come protagonisti una ventina di ospiti della struttura e tutti gli operatori. Il film è stato preceduto da una serie di brevi interviste ai ragazzi che si sono cimentati nell’impresa e seguito dagli interventi della responsabile del Centro Roberta Stefanelli, del regista Alessandro Mollo, direttore artistico di Italian Studios, e da un saluto di un genitore in rappresentanza delle famiglie e della presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti. Quindi la premiazione finale con tanto di statuette simil Oscar, consegnate a tutti gli interpreti, in una scherzosa "gara" stile hollywoodiano fra gli attori fatti in casa e le celebrate star internazionali del grande schermo.