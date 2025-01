Ilgiorno.it - Super bonus. L’intervento da record

Un cantiere eterno che tiene in scacco oltre mille famiglie da 4 anni, ma l’odissea di via dei Pini potrebbe finire entro la fine del 2025. Era dicembre del 2020 quando nasceva la Fenice Srl, una società con i requisiti per poter operare coldel 110%, misura di incentivazione edilizia introdotta solo pochi mesi prima, e precisamente il 19 maggio 2020, dal governo Conte II. A gennaio dell’anno successivo il Movimento 5 Stelle ottiene a Pieve, dopo aver scritto una lettera al presidente della Commissione consiliare urbanistica, territorio e lavori pubblici, un incontro durante il quale vengono ascoltati i principali amministratori di condominio. Una lettera che faceva seguito a una delibera nella quale veniva ribadita la necessità di prevedere strumenti di coordinamento e confronto per l’applicazione del, sul territorio.