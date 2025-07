Integrazione al minimo per pensioni invalidità Castellone M5S | Sentenza storica che riconosce un diritto fondamentale

Castellone (M5S): "La Consulta riconosce un diritto fondamentale, sanata una discriminazione nel sistema pensionistico contributivo". " La sentenza della Corte Costituzionale sull'integrazione al minimo per pensioni di invaliditĂ calcolate con il sistema contributivo è un pronunciamento storico." così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) su X. " Finalmente viene riconosciuto un diritto fondamentale e decade un divieto che, nel concreto, aveva arrecato molti danni. Adesso, anche chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 ed è quindi interamente nel sistema contributivo, potrĂ avere, in caso di invaliditĂ , l'integrazione al minimo dell'assegno, indipendentemente dai contributi versati.

