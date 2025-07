Ora siamo al completo La coppia di Canale 5 festeggia il primo figlio insieme | nome originale

La storia d’amore nata sotto i riflettori di Canale 5 e in particolare del programma Uomini e Donne ha aggiunto un nuovo, meraviglioso capitolo: la dama è diventata mamma per la seconda volta. La notizia è arrivata nelle scorse ore direttamente dai social, dove lei e il compagno hanno annunciato con entusiasmo la nascita del loro primo figlio insieme, Luay. “La nostra famiglia al completo”, hanno scritto su Instagram a corredo di alcune foto scattate subito dopo il parto, fissando nel tempo un momento di pura gioia. Il piccolo è venuto alla luce l’11 luglio 2025, una data che i due neogenitori non dimenticheranno mai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it