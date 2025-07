Tutto pronto per i Tabù di Mittelfest: al via l’apertura della biglietteria centrale per gli spettacoli della 34^ edizione con prezzi speciali, sconti e formule di abbonamento flessibili per vivere il festival in totale libertà, da soli, con gli amici o in famiglia. Da giovedì 19 giugno porte aperte per la sottoscrizione degli abbonamenti, mentre da martedì 24 via libera anche all’acquisto dei biglietti e dei carnet in via Borgo di Ponte 1 a Cividale e anche online, sul circuito Vivaticket. Gli abbonamenti e i carnet Mittelfest sono personalizzabili e flessibili per rendere il festival sempre più accessibile: ben sei tipologie di abbonamento, da un minimo di 5 ad un massimo di 22 spettacoli da scegliere in libertà e con prezzi speciali. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - A Mittelfest apre la biglietteria dei Tabù