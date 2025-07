Roma su Richard Rios il Palmeiras si tutela | nel mirino Danilo del Nottingham

La Roma continua a lavorare per chiudere l’operazione Richard Rios, ma mentre le parti discutono gli ultimi dettagli economici, in Brasile il Palmeiras si muove per non farsi trovare impreparato. Il club verdeoro, infatti, avrebbe già individuato il possibile sostituto del centrocampista colombiano. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Jorge Nicola, il nome in cima alla lista è quello di Danilo, attualmente in forza al Nottingham Forest. Il classe 2001, ex Palmeiras, potrebbe fare ritorno in patria in caso di cessione di Rios alla Roma, chiudendo così un cerchio iniziato nel 2023 con il suo approdo in Premier League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

