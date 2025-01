Ilveggente.it - Sinner, motori che passione: la new entry sciocca i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

non è riuscito a resistere alla tentazione: è stato più forte di lui.Non è una sorpresa. Chiunque lo segua sa bene che Jannikha unasmisurata per i. Adora le automobili e, di conseguenza, non si perde neanche uno degli appuntamenti del calendario della Formula 1. Sempre a patto, naturalmente, che le gare non coincidano con i suoi impegni sportivi.che: il nuovo acquisto(AnsaFoto) – Ilveggente.itPer il resto, coltiva questo amore nel poco tempo libero che gli resta tra una vittoria e l’altra. Appena ne ha la possibilità, pare che salga a bordo della sua auto per concedersi qualche ora al volante, cosa che sembrerebbe rilassarlo e infondergli energia positiva. Ben venga, dunque, che lo faccia. Chi lo conosce saprà anche che, proprio di recente, il numero 1 del circuito maschile ha rinnovato il suo parco macchine.