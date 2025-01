Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sulle strade: arrivano i passagi pedonali illuminati

In via Giordano Bruno, a Senigallia, sono stati installati due attraversamentiluminosi in corrispondenza del percorso nell’ottica di rendere più sicure leper i pedoni. L’opera rientra nel progetto complessivo dell’Amministrazione di installare attraversamentiluminosi (Apl) nei tratti stradali comunali più critici, così da migliorarne la. I nuovi attraversamentiluminosi renderanno più visibili le striscenelle ore serali ed in quelle notturne e nel contempo richiameranno l’attenzione degli automobilisti anche in pieno giorno, viste le dimensioni maggiorate della segnaletica. Questa settimana i lavori di installazioni di altri Apl saranno effettuati uno in stradone Misa, l’altro sul lungomare Mameli all’incrocio con via Mamiani e un altro sulla statale adriatica in prossimità di piazza Diaz.