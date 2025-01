Thesocialpost.it - Salento, incidente stradale nella notte: muore la 43enne Azzurra Cino

Tragicosulla provinciale SP10, che collega Cavallino a San Cesario di Lecce. La vittima è, 43 anni. L’allarme è scattato poco dopo la mezza, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Sede Centrale è intervenuta sulla strada per prestare soccorso a seguito di un grave sinistro. L’ha coinvolto una Peugeot 206, guidata dalla donna, che si è schiantata contro il muro di un’abitazione.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo per motivi ancora da chiarire, terminando la sua corsa contro la struttura. I Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre la conducente dalle lamiere, ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, per lanon c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.