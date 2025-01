Quotidiano.net - Regolamento IA UE: sfida tra Trumo Stargate Ai e DeepSeek cinese

Il progetto del neo presidenteAi da un lato e quello, open source, disostenuto dal governo"sono una tempesta perfetta, che spinge inevitabilmente ad una riflessione giuridica in merito alla regolamentazione di tali tecnologie e al futuro ruolo dell'Europa". E' questo il commento di Giulia Mariuz, Partner di Hogan Lovells secondo cui "l'Unione Europea con ilsull'Ia ha scelto un approccio equilibrato, seppur garantista, che ha come perno la tutela dei diritti fondamentali e, seguendo un approccio risk-based, si propone di normare in maniera dettagliata solo gli aspetti maggiormente impattanti, mantenendo una posizione meno dogmatica sul resto". "Questa scelta, seppure condivisibile, non è tuttavia sufficiente, da sola, a garantire che l'Unione Europea diventi un leader globale a livello di IA, in particolare a fronte degli investimenti miliardari da parte di Stati Uniti e Cina, associati alla volontà di questi Paesi di applicare una politica di deregolamentazione".