Perseguitato da due donne: "Mi hanno inviato a casa quarantanove carri funebri"

Cesena, 28 gennaio 2025 – Una storia paradossale di stalking, da guinness dei primati. Un autotrasportatore di 57 anni, Paolo Zignani, che vive a Borello nelle colline di Cesena, èda una 36enne e da sua madre, entrambe di Arezzo. Le due, indagate dalla procura di Forlì per stalking e procurato allarme, gli inviano aservizi non richiesti. Lo sgomento è iniziato all’arrivo dei(ben 49 quelli in 5 mesi) che parcheggiano sottodi Zignani, con lui che li accoglie incredulo mentre gli operatori gli spiegano che sono lì per ritirare la sua salma. Episodi continui, ben 797 da settembre. Oggi Zignani è stato ospite de ’La vita in diretta’. L’inviata della Rai ha provato a intervistare le duesenza successo ma ha raccolto una serie di testimonianze in paese che confermano il racconto di Zignani.