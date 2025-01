Ilrestodelcarlino.it - Pagelle Arsenio Lupin-Maretto gira il match

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Petrovic 6,5 Gara di sostanza soprattutto in difesa, nella seconda parte del. Non preciso al tiro, ma ha messo dentro una bomba pesante: porta a casa 5 rimbalzi (38 a 33 per Nardò) e chiude con 1 su 2 da sotto e 1 su 3 da fuori. Comis n.g.8 Voto alto perché ha acceso la miccia della riscossa in unche stava diventando ostico: tre palle recuperate a centrocampo, una dietro l’altra, quelle che hanno ribaltato e fattore il. Tanto basta all’interno di una partita dove non ha brillato in fase offensiva: chiude con 0 su 1 da sotto e 1 su 4 dalla distanza. Ha 4 rimbalzi con 4 assist. Imbrò 6,5 Ha tirato bene dall’arco perché ha chiuso con 3 su 4 nelle bombe, ma i suoi punti pesanti non sono arrivate non nei momenti cruciali. In penetrazione chiude con 0 su 3 ma ha 4 rimbalzi e 5 assist.