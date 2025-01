Game-experience.it - Nacon, ecco le idee regalo per un San Valentino in modalità gaming

Leggi su Game-experience.it

offre una selezione diper Sanche combinano tecnologia all’avanguardia, design e funzionalità innovative. Che si tratti di condividere un’avventura virtuale, ascoltare insieme la vostra canzone preferita o accorciare le distanze con un tocco speciale, i prodottisono progettati per rendere ogni momento indimenticabile.Headset– RIG 300 Pro (Viola) – 20, 90 EuroIdeali per i gamer, le RIG 300 PRO sono progettate per PlayStation 4 e PlayStation 5. I suoi cuscinetti auricolari extra-large con driver da 40 mm offrono bassi potenti e audio ad alta risoluzione. Il design leggero, con cuscinetti in tessuto, garantisce massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco. Il microfono pieghevole rende facile riporre le cuffie ovunque.Con le stesse caratteristiche tecniche del modello viola, questo headset in versione verde acido si distingue per il suo design vivace e accattivante, perfetto per chi cerca stile e prestazioni elevate.