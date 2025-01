Panorama.it - L’ADHD potrebbe accorciarvi la vita

Non ascoltare nulla di quanto viene detto, distrarsi facilmente e avere difficoltà a completare qualsiasi attività che richieda concentrazione. No, non è la descrizione dell’uomo medio appena sveglio al mattino. Ma sono tutti sintomi riconducibili alla sindrome da iperattività/deficit di attenzione. È nota con l’acronimo ADHD e negli ultimi anni viene diagnosticata a sempre più persone. Di che cosa si tratta? A quanto riporta l’Istituto Superiore di Sanità, siamo di fronte a “un disturbo neuro psichico del bambino e dell’adolescente che si manifesta generalmente prima dei 7 anni di età”. Tuttavia, molti dei segnali continuano anche nell’età adulta. Sulle cause ancora non vi è certezza scientifica: alcune ricerche suggeriscono di indagare la componente genetica responsabile della trasmissione, mentre altre si orientano sul periodo della gravidanza: alcol e fumoro far insorgerenel nascituro con maggiore probabilità.