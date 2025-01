Kalinskaya e la risposta criptica su Sinner | Pressioni? Non cambia nulla per me

Leggi su Open.online

Dopo settimane di silenzio e riservatezza Annarompe il silenzio su Jannik. In conferenza stampa a Singapore, dove è impegnata in un torneo, alla tennista russa viene chiesto un commento sulla vittoria del numero uno al mondo agli Australian Open. O meglio se anche lei sentisse una pressione maggiore come il campione a cui fino a non poco tempo fa risultava legata. Lei ha replicato in modo secco: «Assolutamente nessuna pressione, nonper me». Secondo alcuni il fatto che non abbia precisato la fine della relazione forse significa che tra i due c’è ancora un legame, solido. Ieri, a match concluso, la campionessa russa si è complimentata con l’azzurro: «Congratulazioni Jannik», ha scritto sui social, con tanto di emoticon con un bacetto.L'articoloe lasu: «? Nonper me» proviene da Open.