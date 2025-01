Tvplay.it - Juve, nuova mazzata per Giuntoli: cambia tutto, va in Premier

Leggi su Tvplay.it

Lantus vuole piazzare un altro colpo in entrata ma il blitz della rivale stravolte i piani di. La strada è tutta in salita.Si è rivelato più traumatico del previsto, per lantus, il mese di gennaio. La squadra guidata da Thiago Motta, ad esempio, ha visto sfumare la conquista della Supercoppa italiana e la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League perdendo, di recente, anche l’imbattibilità in Serie A. Il club, dal canto suo, ha invece dovuto far fronte a numerose problematiche che hanno stravolto i piani di mercato ed obbligato a seguire strade alternative rispetto a quelle inizialmente battute.per, va in– TvPlay.it (LaPresse)Il direttore sportivo Cristiano, infatti, per potenziare la difesa aveva messo nel mirino Milan Skriniar ed Antonio Silva tuttavia entrambe le operazioni sono saltate a causa dell’alto stipendio percepito dall’ex Inter (in seguito trasferitosi al Fenerbahce) e delle pretese economiche del Benfica, disposto a far partire il 21enne soltanto in cambio di 40 milioni.