JDM: Japanese Drift Master, annunciata la data di uscita su PC

Dopo diversi anni di sviluppo attivo, JDM:aprirà finalmente le porte alle tortuose strade di montagna, alle pittoresche strade rurali e alle autostrade cittadine. Questo attesissimo gioco di corse simulate, incentrato suling attraverso le moderne strade giapponesi, uscirà su Steam, GoG ed Epic Store il 26 marzo 2025!JDM:porta i giocatori in una prefettura giapponese immaginaria e open-world: Guntama. Si estende per oltre 250 km di strade principali e presenta i più famosi punti di riferimento turistici, nonché leggendari luoghi per gli appassionati di auto, mescolati insieme per creare un mondo coeso e sbalorditivo.JDM:segue la storia di Touma, un pilota polacco che sogna di farsi un nome sulla scena locale delle corse su strada.