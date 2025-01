Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner rinuncia all’Atp 500 di Rotterdam 2025: “Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare”

non prenderà parte500 di. Il numero uno al mondo, fresco vincitore del secondo Australian Open consecutivo, ha deciso di non giocare il torneo in programma dal 3 al 9 febbraio. L’altoatesino dunque, non difenderà il titolo conquistato la scorsa stagione.Una decisione, quella del numero uno al mondo, presa alla fine dell’Australian Open, come riportato nel comunicato stampa ufficiale diffuso dall’organizzazione dell’ABN Amro Open: “Dopo aver consultato il mio team – ha evidenziato– abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall’Open di. Il miohadiperdopo il lungo viaggio in Australia. Ho un ottimo ricordo della vittoria del titolo davanti a una folla straordinaria al’anno scorso e spero di tornarci presto.