Lanazione.it - Italianesi, Saverio La Ruina al Goldoni: spettacolo e film

Firenze, 27 gennaio 2025 - Appuntamento doppio sabato primo febbraio aldi Firenze. Nel contesto del Giorno della Memoria,Lapresenterà (ore 19) uno dei suoi monologhi più acclamati, “”, con cui ha ottenuto, tra gli altri, il Premio Ubu come miglior attore. Una storia di internamento e ritorno Il testo ripercorre la storia, drammatica e poco conosciuta, delle migliaia di civili e militari italiani internati in campi di lavoro in Albania al termine della seconda guerra mondiale. A seguire sarà proiettato l’omonimo docutratto dall’opera, diretto dallo stesso Lae premiato all’ultima edizione del TiranaFestival, nella categoria "Panorama Reflecting Albania". Alla fine della guerra, 25.000 italiani restano intrappolati in Albania e con l’avvento della dittatura vengono costretti a vivere in un clima di terrore e persecuzioni.