Agi.it - Inchiesta Beic, la procura chiede i domiciliari per gli architetti Boeri e Zucchi

AGI - Ladi Milano ha chiesto la misura cautelare degli arrestiper gliStefanoe Cino, nelle vesti di componenti della commissione giudicatrice, accusati di turbativa d'asta aggravata nell'ambito dell'relativa al progetto per la realizzazione della Biblioteca europea di informazione e cultura. Il gip Luigi Iannelli ha fissato gli interrogatori preventivi per il 4 febbraio. I due archistar erano stati perquisiti con altre persone lo scorso 11 ottobre dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Entrambi - secondo quanto riportato dal decreto di perquisizione - "turbavano" la procedura di selezione del progetto per la realizzazione dellaperchè avrebbero "affermato falsamente l'assenza di posizioni di potenziale conflitto di interesse nella 'dichiarazione di conferma di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse' espressamente richiesta ai commissari dall'art.