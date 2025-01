Iltempo.it - Gualtieri "inciampa" sulle panchine anti-clochard. Sono anche in via Ottaviano

Houston, abbiamo un problema. Lebivacco con i separatori (che per la sinistra», perché impedirebbero a questi ultimi di dormirci sopra) a Roma oltre che davalla stazione Termini ciin via, il boulevard pedonale appena riqualificato e fiore all'occhiello dei ceri del Giubileo, inaugurato dal sindaco Robertoin persona. Lein questione infatti si vedono nel video pubblicato sui social del primo cittadino, che fa la spola tra un negozio e l'altro di viaprendendosi i complimenti dei commerci. Un bel problema, visto che nella fretta di rispondere alle critiche piovute dalla Cgil e dalle associazioni che si occupano dei senzatetto, secondo le quali ledi piazza dei Cinquecento«architettura ostile», il Campidoglio ha dichiarato chestate scelte da Ferrovie dello Stato e che invece in piazza della Repubblica e ai Giardini di Dogali, chearee comunali, le sedute di marmoprive degli «ostili» distanziatori.