Gestione delle risorse idriche e parità di genere | alle Bendettine il workshop di Unipi

Pisa, 27 gennaio 2025 - Da domani, martedì 28 gennaio a venerdì 31 gennaio presso il Polo Congressuale Le Benedettine (in Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno 16, Pisa) si terrà il primointernazionale dal titolo "Water & Gender". L'evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra e dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Pisa in collaborazione con il World Water Assesment Programme dell'UNESCO (UNESCO-WWAP), con il supporto tecnico scientifico dell’Ufficio per l’Eguaglianza e le Differenze di Ateneo, e riunirà scienziati/e, figure politiche e professionisti/e per esplorare le barriere all’uguaglianza dinel settore idrico e sviluppare soluzioni concrete. Nonostante le importanti iniziative politiche internazionali che promuovono l’uguaglianza dinell’ambito, le donne sono ancora sotto-rappresentate nei processi decisionali a tutti i livelli, dagli organi diacque nazionali e transfrontaliere,utilities locali.