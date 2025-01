Biccy.it - Gabbani e Tricarico si auto-censureranno a Sanremo o la maestra rimarrà una P?

La lista dei duetti che ascolteremo durante la serata delle cover al Festival diè stata spoilerata da Carlo Conti in diretta al Tg1. Fra questi spicca Francescoche per l’occasione ha deciso di duettare con una meteora della musica che nel 2002 è finito in vetta a tutte le classifiche col il singolo Io Sono Francesco, ovvero, non a caso, duetteranno proprio sulle note di Io Sono Francesco, una canzone/filastroccabiografica portata al successo dal cantre milanese che dette apertamente alla suadelle elementari della poco di buono appellandola con la parola che inizia per P e finisce per UTTANA. Il motivo è stato ben spiegato in musica: la mancanza di empatia dell’insegnante che con sufficienza lo costrinse a fare il tema sul papà nonostante fosse morto quando era piccolissimo.