Di Francisca smentisce Lucarelli: "Ho denunciato gli haters"

Elisa Dirisponde a Selvaggia, negando quanto da lei affermato in merito a presunti accordi cercati con gli hater che l’hanno presa di mira durante e dopo l’ultima edizione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Contrariamente a quanto affermato” da Selvaggia“ho presentato denuncia querela ancor prima di intraprendere qualsivoglia ulteriore iniziativa legale. L’ho fatto perché quello che è capitato a me e che continua a capitare a moltissime persone, a causa di un uso indiscriminato e non controllato dei social, è un fenomeno che non si può tollerare“, precisa Diin una nota a LaPresse , “dopo aver letto in rete l’articolo de ‘Il Fatto quotidiano’ del 24.1.25 contenente le ‘indiscrezioni’ della giornalista Selvaggiasulle iniziative legali intraprese nei confronti di chi mi ha diffamato, nel quale si legge che mi sarei rivolta a chi mi ha indirizzato ‘insulti ed offese’ ‘non come da prassi, e quindi denunciando ogni singolo hater che mi avrebbe diffamato’, bensì tentando un accordo legale tramite un avvocato“.