Juventusnews24.com - Danso Juventus, non è finita qui: la strategia per questi ultimi giorni di mercato e il punto sul centrale del Lens

di RedazioneNews24, non èqui: laperdie ilsul difensoredelche piace ai bianconeriL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Kevin, difensore che si sta mettendo in mostra in Ligue 1 con la maglia dele che ha attirato su di sé le attenzioni del.Stando a quanto riportato dal quotidiano il suo nome resta nella lista degli obiettivi dei bianconeri per completare la difesa, dietro però alle due priorità Kelly e Todibo. Il tutto senza dimenticare Hancko, che resta sullo sfondo pronto a balzare in pole in caso di apertura del Feyenoord.Leggi sunews24.com