Ilrestodelcarlino.it - Contiliano, l’ insostituibile

Farà fatica a dimenticarlo questo 25 gennaio 2025 Nicolò. La seconda rete stagionale del mediano nato a Trapani ma trasferitosi da piccolo a Santa Maria Maddalena, paese al confine fra Rovigo e Ferrara, ha regalato al Carpi il derby con la Spal. La sua Spal, quella che ne detiene ancora il cartellino, quella in cui ha fatto tutta la trafila arrivando a 9 anni in biancazzurro da La Vittoriosa, vincendo con la fascia al braccio lo scudetto U18, giocando sempre da capitano in Primavera e debuttando in B a soli 19 anni. Una rete accompagnata da un’esultanza spontanea con la corsa sotto la curva Bertesi-Siligardi che ha subito scatenato la rabbia dei tifosi spallini con cori in campo e successivi post di rabbia sui social. Qualcuno ha detto chevolesse "vendicarsi" sulla società che lo ha lasciato andare via senza puntare su di lui, più probabile che fosse solo in "trance agonistica" e abbia fatto quello che in quel momento gli diceva il cuore.