Ilgiorno.it - Carolina Stramare compie 26 anni: la distesa di rose rosse con la scritta Ti amo e la magia del primo compleanno da mamma

oggi 26. Per l’ex Miss Italia (vinse la corona nel 2019, riportando il titolo in Lombardia dopo 29) si tratta di unspeciale perché è da poco diventata: due settimane fa è venuta al mondo la piccola Bianca, nata dall’amore con il calciatore Pietro Pellegri (che attualmente gioca nell’Empoli). al quale è legata da alcuni. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un regalo molto romantico: unadie fiori a comporre la“Ti amo”. Sui socialha condiviso delle foto di festeggiamenti semplici, formato famiglia: “Non esiste il momento o l’età giusta per far avverare i tuoi desideri, si avverano quando sei pronta tu. Buona me. 26? Ma in che senso???” si legge sotto il post su Instagram in cui l’ex Miss Italia è sorridente davanti a una fetta della classica “torta della Nonna” con crema e pinoli con sopra una candelina e sul bordo del piatto la“Auguri” fatta col cioccolato.