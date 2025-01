Ilrestodelcarlino.it - Burrasca e trombe d’aria. Barca finisce sugli scogli e donna colpita dal tendone. Cinque feriti in ospedale

Cielo nero e forti raffiche di vento improvvise, oltre venti gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. Momenti di paura per il comandante e l’equipaggio di un’imzione che ieri sono stati sorpresi dal repentino cambio delle condizioni atmosferiche: in poco tempo il cielo è diventato scuro e forti raffiche di vento improvvise hanno anticipato la pioggia che è caduta violentemente per circa dieci minuti. L’equipaggio, che non è riuscito ad accendere il motore in tempo per tenere l’imzione, è stato soccorso dalla capitaneria di porto: si tratta di due teramani, uno residente ad Assisi e uno ad Ancona, che sono stati trasinper accertamenti. Hanno vissuto momenti di paura quando l’imzione a vela è andata a sbattere contro il limite esterno della diga foranea del porto del Marina Dorica affondando.