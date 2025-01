Anteprima24.it - Boom di ascolti per Mina Settembre, finale al cardiopalma: Mina e Mimmo in crisi tra segreti e nuovi inizi

Tempo di lettura: 3 minutiLa terza stagione di ‘’, la fortunata serie tv di RaiUno con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, continua a conquistare gli spettatori. La puntata numero 3, andata in onda ieri in prima serata, ha raccolto ben 4.470.000 spettatori, con uno share del 24.6%, confermandosi leader della serata televisiva. Su Canale 5, infatti, la serie turca ‘Tradimento’ si è fermata a 2.088.000 spettatori, pari al 12.8% di share.La nuova stagione, che ha debuttato lo scorso 12 gennaio e va in onda ogni domenica sera con due episodi per volta, terminerà il prossimo 16 febbraio, dopo la consueta pausa per il Festival di Sanremo, e già emergono delle anticipazioni. La terza puntata: il ritorno di Titti e nuove tensioniNella puntata trasmessa ieri, l’amica di, Titti (Valentina D’Agostino), è tornata a Napoli per affrontare una battaglia legale contro un hater che continua a insultarla sul blog ‘Mamma Esaurita’.