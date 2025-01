Thesocialpost.it - Bimbo di 3 anni finisce due volte in ospedale: aperta inchiesta su presunti maltrattamenti

Cosenza – Un bambino di appena 3è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’Annunziata, dopo essere giunto al pronto soccorso con una grave infiammazione nelle parti intime. La segnalazione è partita dallo stesso nosocomio, dove il piccolo era stato accompagnato da alcuni parenti. Il bambino, residente in un paese della provincia di Cosenza, è arrivato al pronto soccorso pediatrico con sintomi evidenti riconducibili a una grave infiammazione dei testicoli. Dopo una prima valutazione, le sue condizioni sono state giudicate serie, ma i medici hanno specificato che il ricovero in Terapia intensiva è stato deciso in via precauzionale e che il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.Leggi anche: Cosenza, i rapitori della piccola Sofia avevano già tentato un sequestroAccessi ripetuti inDurante le cure, i medici hanno segnalato un particolare preoccupante: il bambino era già stato portato in pronto soccorso nei giorni precedenti con traumi evidenti.